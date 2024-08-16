В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет

Жительница Заиграевского района, труженица тыла Эмилия Матвеевна Житихина отметила 95-летний юбилей.Она родилась 14 августа 1929 года в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурят-Монгольской АССР.- Наша семья была дружной и большой, родители воспитывали восьмерых детей, из которых третьей по старшинству была я, - рассказывает Эмилия Матвеевна. - Когда пришло время, я пошла в Унэгэтэйскую школу, где усердно и прилежно училась. Но вскоре пришла война, беззаботные школьные дни омрачились этим ужасающим событием. Война заставляла детей слишком рано взрослеть. Я была одной из старших детей и, конечно, стала помощницей маме и по хозяйству, и по воспитанию младших братьев и сестер. Приходилось много трудиться, со взрослыми наравне выполняла любые работы, приближала своим посильным трудом счастливый день Победы.Эмилия, несмотря на нехватку времени, смогла получить семилетнее образование. После окончания школы пошла работать в колхоз.- В колхозе мы выращивали овощи, которые после сдавали на завод, вязали скопы, веники баранам, работали на сенокосе под весёлые песни. Когда образовался совхоз «Онохойский», устроилась на работу поваром на полевых станках и на зернотоке, - вспоминает годы своей жизни именинница.В 1950 году Эмилия Матвеевна вышла замуж. Вместе с супругом воспитали троих дочерей – Веру, Надежду и Любовь.- Сейчас у меня восемь внуков и семь правнуков, которые точно не дадут мне скучать! - с гордостью рассказывает Эмилия Матвеевна.В юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району и председатель совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем. Ей вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы Бурятии, благодарственное письмо от главы района.- Также нашей долгожительнице мы передали свидетельство о предоставлении единовременной выплате как участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие-долгие годы! А сразу же за ними с поздравлением и музыкальным подарком приехали администрация сельского поселения «Унэгэтэйское» и дом творчества села Унэгэтэй. Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья и благополучия, - пожелали землячке в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району.