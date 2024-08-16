16 августа

15 августа

Популярное

В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет

В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Эмилия Матвеевна трудилась в колхозе, а затем в совхозе

Жительница Заиграевского района, труженица тыла Эмилия Матвеевна Житихина отметила 95-летний юбилей.

Она родилась 14 августа 1929 года в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурят-Монгольской АССР.

- Наша семья была дружной и большой, родители воспитывали восьмерых детей, из которых третьей по старшинству была я, - рассказывает Эмилия Матвеевна. - Когда пришло время, я пошла в Унэгэтэйскую школу, где усердно и прилежно училась. Но вскоре пришла война, беззаботные школьные дни омрачились этим ужасающим событием. Война заставляла детей слишком рано взрослеть. Я была одной из старших детей и, конечно, стала помощницей маме и по хозяйству, и по воспитанию младших братьев и сестер. Приходилось много трудиться, со взрослыми наравне выполняла любые работы, приближала своим посильным трудом счастливый день Победы.

Эмилия, несмотря на нехватку времени, смогла получить семилетнее образование. После окончания школы пошла работать в колхоз.

- В колхозе мы выращивали овощи, которые после сдавали на завод, вязали скопы, веники баранам, работали на сенокосе под весёлые песни. Когда образовался совхоз «Онохойский», устроилась на работу поваром на полевых станках и на зернотоке, - вспоминает годы своей жизни именинница.

В 1950 году Эмилия Матвеевна вышла замуж. Вместе с супругом воспитали троих дочерей – Веру, Надежду и Любовь.

- Сейчас у меня восемь внуков и семь правнуков, которые точно не дадут мне скучать! - с гордостью рассказывает Эмилия Матвеевна.

В юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району и председатель совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем. Ей вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы Бурятии, благодарственное письмо от главы района.

- Также нашей долгожительнице мы передали свидетельство о предоставлении единовременной выплате как участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие-долгие годы! А сразу же за ними с поздравлением и музыкальным подарком приехали администрация сельского поселения «Унэгэтэйское» и дом творчества села Унэгэтэй. Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья и благополучия, - пожелали землячке в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району.  
долгожитель юбилей день рождения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Красный трактор начал мыть грязные тротуары в Улан-Удэ
Общество, 16.08.2024
Комбинат по благоустройству обновил парк спецтехники  
Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Бурятии
Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Бурятии
Общество, 16.08.2024
За полгода благодаря прокуратуре Бурятии устранено свыше 40 тысяч нарушений закона
В Бурятии до 27 градусов тепла
В Бурятии до 27 градусов тепла
Общество, 16.08.2024
Утром местами туманы
Борцы Бурятии поедут на чемпионат мира
Борцы Бурятии поедут на чемпионат мира
Общество, 15.08.2024
Спортсмены посоревнуются в якутской национальной борьбе
Звёзды детской хирургии соберутся в Иркутске
Звёзды детской хирургии соберутся в Иркутске
Общество, 15.08.2024
В городе пройдёт международный медицинский конгресс
Иркутск присоединился к научному суперкомпьютерному консорциуму
Иркутск присоединился к научному суперкомпьютерному консорциуму
Общество, 15.08.2024
Суперкомпьютерные центры объединяются в единый консорциум
На севере Бурятии волонтёры очистят побережье Байкала
На севере Бурятии волонтёры очистят побережье Байкала
Общество, 15.08.2024
Акцию проведут 16 августа в райцентре Северо-Байкальского района
Вузы Иркутска и Харбина откроют международный центр чистой воды
Вузы Иркутска и Харбина откроют международный центр чистой воды
Общество, 15.08.2024
В нём будут создавать и внедрять ресурсосберегающие технологии
В «буддийском» селе Бурятии приступили к устройству съездов на центральной улице
В «буддийском» селе Бурятии приступили к устройству съездов на центральной улице
Общество, 15.08.2024
В Верхней Иволге располагается центр Буддийской традиционной сангхи России
В Северобайкальске выбирают будущий облик центральной площади
В Северобайкальске выбирают будущий облик центральной площади
Общество, 15.08.2024
Жители города голосуют за один из трёх вариантов
В Бурятии возродят республиканские детские спортивные игры
В Бурятии возродят республиканские детские спортивные игры
Общество, 15.08.2024
В районах стартовали отборочные соревнования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^