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В Бурятии суд обязал власти посёлка законсервировать «заброшку»

В Бурятии суд обязал власти посёлка законсервировать «заброшку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Опасное здание привлекает внимание детей

В Кяхтинском районе Бурятии суд обязал власти посёлка Наушки законсервировать заброшенное здание.

- Прокуратура Кяхтинского района по сообщениям в СМИ провела проверку исполнения органом местного самоуправления обязанности по обеспечению безопасности на недостроенном объекте. Установлено, что на улице Железнодорожная в посёлке Наушки находится трехэтажное здание, являющееся объектом незавершенного строительства. При этом муниципалитет меры по его ограждению от доступа посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних, а также по его консервации не принимал, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокуратура района направила в суд иск о возложении на районную администрацию обязанности обеспечить безопасность недостроя. Кяхтинский районный суд удовлетворил иск, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.   
прокуратура заброшенные строения

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