Фильм бурятского режиссёра покажут на международном кинофестивале

Документальный фильм «Соприкосновение гранями» (возрастное ограничение: 18+) режиссёра Олега Юмова, художественного руководителя Бурятского театра драмы вошёл в список фильмов международного кинофестиваля «Свидание с Россией». Мероприятие пройдёт в Улан-Удэ в октябре этого года.Кинофестиваль – часть международного медиапроекта «Свидание с Россией», цель которого популяризировать российскую культуру, историю, традиционные ценности многонационального народа России через современные средства мульти-медиа-интернет технологий, кинематографа, организацию и проведение культурных и просветительских мероприятий.- Работа Олега Юмова – это фильм-медитация, фильм-наблюдение, повествующий о жизни двух храмов: буддийского, Тамчинского дацана, и православного, Посольского Спасо-Преображенского монастыря, которые находятся в Республике Бурятия. Два самых первых крупных каменных сооружений Бурятии олицетворяют собой гармонию сосуществования двух больших мировых религий на одной земле, - сообщили в пресс-службе «Буряад театра».В своём фильме Олег Юмов даёт возможность зрителю увидеть каждодневный быт монахов, обряды и ритуалы, историю этих двух удивительных монастырей.