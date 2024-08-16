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Красный трактор начал мыть грязные тротуары в Улан-Удэ

Общество, 
Комбинат по благоустройству обновил парк спецтехники

В работу по наведению чистоты на улан-удэнских тротуарах включился трактор Беларус 320.4 с новым специальным прицепом. Об этом сообщили в комбинате по благоустройству.

Трактор с прицепом ежедневно будет выезжать на улицы города, чтобы чистить тротуары от грязи, песка и прочего мусора. Для чистки будет использоваться вода без всяких химикатов. «Всё экологично и эффективно», - подчеркнули в комбинате по благоустройству.

Также в комплекте идёт пистолет Professional для ручной мойки. Заявляется, что он обеспечивает эффективную мойку урн, скамеек, тротуаров, проездов дворовых территорий и придорожных сооружений. Мойка под высоким давлением позволяет значительно сократить расход воды, а также увеличить время работы техники на линии.

Комбинат по благоустройству продолжает обновлять технику для уборки улиц. Такую задачу поставил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Всего за последние годы было приобретено 49 единиц спецтехники и оборудования.
благоустройство уборка

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