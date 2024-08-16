В Иркутской области археологи изучают поселение охотников на берегу Белой

Совместные российско-китайские археологические раскопки НИЦ «Байкальский регион» Иркутско го госуниверситета и центра археологии приграничных территорий Цзилиньского университета проходят в Усольском районе Иркутской области. На берегу реки Белой возле села Холмушино ведутся работы по изучению многослойных археологических местонахождений.Сейчас специалисты проводят зачистку культуросодержащего слоя раннего неолита на участке бывшего поселения охотников-собирателей. Учёные обнаружили более 30 очагов и ям, а также множество археологических находок. На месте поселения удалось откопать фрагменты керамических сосудов, наконечники стрел, рыболовный крючок, различные каменные орудия и изделия из зелёного нефрита.- Полученные данные позволят уточнить хронологическую последовательность доисторических культур в Южном Приангарье, а также прояснить некоторые аспекты экономических моделей в неолите в регионе и их взаимодействие с культурами сопредельных территорий. Кроме того, это местонахождение имеет большое академическое значение для понимания близких моделей раннего неолита в Китае. Я верю, что это будет способствовать развитию наших археологических исследований будущем, - отметил профессор Ван Лисинь, директор исследовательского центра археологии приграничных территорий Цзилиньского университета.Как сообщили в управлении информационной политики ИГУ, в процессе раскопок археологи двух стран обмениваются техникой, методами и концепциями работы. Работы по проекту длятся уже месяц и будут продолжены в дальнейшем.Отметим, что территория, на которой ведутся раскопки, имеет название Холмушино 3. Это археологический раскоп, который представляет собой мультикультурный участок, разделённый на различные исторические слои. Учёные прогнозируют, что изучение находок этой местности может привести к новым открытиям.