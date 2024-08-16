В нацпарке Бурятии открывается сезон охоты на дичь

В Бурятии, на территории национального парка «Тункинский» открывается сезон спортивной и любительской охоты на водоплавающую и боровую дичь.Сроки спортивной и любительской охоты:- боровая дичь – с 31 августа 2024 г. по 28 февраля 2025 г.;- водоплавающая дичь – с 31 августа 2024 г. по 30 ноября 2024 г.Выдача разрешения начнётся с 19 августа по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. № 10.Администрация национального парка «Тункинский» напоминает о том, что для производства спортивной охоты необходимо иметь при себе действующие разрешительные документы: охотничий билет единого федерального образца, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, а также добычу охотничьих ресурсов.