Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Бурятии











Также было отмечено, что «пристального надзорного внимания требуют вопросы занятости населения и своевременной оплаты труда, обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, а многодетных семей – земельными участками».



Продолжают оставаться актуальными вопросы исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, экологии, защиты населения и территорий от лесных пожаров, а также ликвидации безработицы, уровень которой является самым высоким среди регионов округа.



