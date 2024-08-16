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Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Бурятии

Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Бурятии
Общество,  Фото:управление Генпрокуратуры по ДФО
За полгода благодаря прокуратуре Бурятии устранено свыше 40 тысяч нарушений закона

Прокуратуры Бурятии провела коллегию по итогам работы за первое полугодие 2024 года. В заседании коллегии принял участие начальник управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов. Как сообщал «Байкал-Daily», он приехал в Бурятию с рабочим визитом, в рамках которого провёл приём граждан.

В заседании коллегии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, и.о. председателя Народного Хурала Баир Гармаев, врио главного федерального инспектора по региону Оюна Цойжилова, руководители правоохранительных органов.


Докладывая о проделанной работе, прокурор республики Михаил Филичев сообщил, что в рамках надзора за исполнением законов устранено свыше 40 тысяч нарушений закона. После прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате в размере более 36 млн рублей, произведён перерасчёт платы за коммунальные услуги перед 2,5 тыс потребителей на сумму 3,9 млн рублей, более 140 граждан обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Перед предпринимателями погашено более 200 млн долгов по публичным контрактам. Отклонено 76,5 % предложений на проведение в отношении них контрольных мероприятий.


Андрей Мондохонов обозначил ряд проблемных вопросов, которые должны оставаться на постоянном контроле прокуратуры и органов власти.

- Он указал, что негативная тенденция роста обоснованных обращений граждан в сфере здравоохранения, жилищного законодательства и ЖКХ свидетельствует о недостаточной эффективности работы органов власти, муниципалитетов и контрольно-надзорных ведомств. В республике отмечены нехватка медицинского персонала, перебои с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан, рост коммунальных аварий и сбоев, низкий процент капитального ремонта многоквартирных домов, сохраняется задолженность бюджетных ведомств перед ресурсоснабжающими организациями, - сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО. 

Также было отмечено, что «пристального надзорного внимания требуют вопросы занятости населения и своевременной оплаты труда, обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, а многодетных семей – земельными участками».

Продолжают оставаться актуальными вопросы исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, экологии, защиты населения и территорий от лесных пожаров, а также ликвидации безработицы, уровень которой является самым высоким среди регионов округа.


Андрей Мондохонов поручил обеспечить в постоянном режиме надзорное сопровождение хода возведения 13 объектов социального назначения, срок завершения строительства по которым истекает в текущем году.

Что касается декриминализации региона, руководитель окружного управления Генпрокуратуры поручил не снижать актуальность противодействия преступности в отношении несовершеннолетних, росту фактов вовлечений подростков в криминальную среду.

По итогам коллегии принято решение, исполнение которого взято управление Генпрокуратуры на контроль.
прокуратура

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