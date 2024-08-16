В заповеднике Бурятии рассказали о зоологических драмах на мелководье

В Бурятии рассказали, что таят в себе озёра Байкальского заповедника. По словам сотрудников природоохранного учреждения здесь ведут борьбу за место под солнцем хищные стрекозы и четырёхпалые тритоны.Видовой состав земноводных (амфибий) Байкальского заповедника насчитывает всего два пункта: здесь живут только травяные лягушки и сибирские углозубы. Если, как выглядит лягушка, знают все, то про углозуба можно сказать, что это некрупная хвостатая амфибия, которая водится в тайге Сибири по долинам рек, у болот и озёр.- В одном из дальних маршрутов мы посетили озёра у верхней границы леса на южном склоне Хамар-Дабана. Коллеги подсказывали: будет время – надо заглянуть, и, если повезёт, то можно увидеть углозубов, раньше их там замечали, – рассказала сотрудник Байкальского заповедника Наталья Гамова. – Само место нам хорошо знакомо, но земноводных этих раньше посмотреть не доводилось. Решили зайти и на этот раз – вдруг повезёт?По словам Натальи Гамовой, углозубов в водоёме было много, но их было довольно трудно заметить.- Обходили мелководье, где и вода-то уже видна только между отдельными камнями, и я, как обычно, приглядывалась к растениям: места малохоженые, можно найти что-то новое. Так, на берегу ничего нет, посмотрим тогда в воде. Ближние камни пустые, дальше вроде тоже... О, тут кто-то шевелится. Мальки, что ли, заплыли? Совсем некрупные, сантиметров пять-шесть в длину. Ба! Да у них ажурные жабры снаружи, это не рыба, это и есть углозубы! Пригляделись получше – а их много, буквально на каждом камушке, но пока не научишься их находить, и не заметишь: по окраске они совпадают с камнями, обросшими водорослями, и очень хорошо прячутся. Решили понаблюдать, как они будут себя вести. Они в основном небыстро перемещались от одного камня к другому, чуть пошевеливая лапками и длинным плавником на хвосте, а некоторые просто держались на одном и том же месте, - добавила учёный.Также в воде были замечены «хищники» охотящиеся на ууглозубов.- Мы продолжали наблюдать за личинками углозубов, как вдруг в поле зрения появилось другое животное. Двигалось оно в воде совсем по-другому, резко, зигзагами. Углозубы как только его замечали – прятались под ближайший камень. Кто это такой? Присмотрелись – поняли: да это же личинка крупной стрекозы! Взрослые летают над водой, а личинки их развиваются в воде. Как и крылатые родители, личинки стрекоз тоже хищники. Но отчего их боятся углозубы? Ответ появился совсем скоро: одна из личинок стрекозы схватила зазевавшегося углозубчика, вцепилась своими челюстями ему в спину и потащила беспомощное земноводное куда-то в сторону. Так, оказывается, углозубы попадают на обед к стрекозам! Удалось сделать несколько кадров и снять небольшое видео с хищником. Такие вот страсти разыгрываются над маленьким тёплым озерком… - подытожила Наталья Гамова.Как сообщили в Байкальском заповеднике, сибирский углозуб (Salamandrela keyserlingii) относится к хвостатым земноводным из семейства углозубов, представители которого обитают только в Евразии. Это единственный вид земноводных, хорошо приспособленный к жизни в районах распространения многолетней мерзлоты. Взрослые особи достигают размеров до 10–15 см, буровато-серого цвета, живут на суше, но недалеко от воды. Во время размножения весной откладывают икру в воду. Личинки с хорошо развитыми наружными перистыми жабрами обитают на мелководьях. Питаются углозубы мелкими беспозвоночными: червями, моллюсками, личинками насекомых. На зиму они впадают в спячку-анабиоз, во время которой могут даже замерзать, а после оттаивать безо всякого ущерба для себя.