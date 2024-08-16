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В райцентре Бурятии реставрируют памятник павшим

В райцентре Бурятии реставрируют памятник павшим
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
На данный момент работы выполнены наполовину

В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжается работа по реставрации памятника павшим от рук белогвардейцев в Нижнеангарске.

- По общественной территории в посёлке Нижнеангарск продолжаются работы по реставрации площади Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой по улице Победы. На данный момент производятся следующие работы: бетонирование площади, зачистка от старой краски металлической конструкции памятника, укрепление откосов. Подрядчиком сделаны работы на 50 %, - отчитался глава МО «Северо-Байкальский район» Игорь Пухарев.

Как отметили в администрации района, памятники, обелиски и братские могилы напоминают современному молодому поколению о подвигах героев-северобайкальцев.

- Мы должны не только рассказывать подрастающему поколению о подвигах наших дедов и прадедов, но и прививать им бережное отношение к памятникам и обелискам, посвящённым нашим героям, содержать их в чистоте и порядке, - добавила Тамара Соловьёва, председатель районного совета ветеранов.
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