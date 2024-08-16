В районе Бурятии поблагодарили спасителя ребёнка

В Мухоршибирском районе Бурятии рассказали о подвиге земляка. В начале августа Даниил Аджиев спас ребёнка, оказавшегося в опасной ситуации.Играя, мальчик спрыгнул в грязь возле моста на размытой территории и увяз по грудь в иле. Даниил вовремя заметил ребёнка и, быстро сообразив о возможной угрозе, немедленно поспешил ему на помощь. Проявив мужество, он без лишней мысли спрыгнул в опасное место и вытащил мальчика.- Данный поступок – яркий пример бесстрашия и самоотверженности. Даниил доказал, что даже в опасности необходимо оставаться человеком и действовать, руководствуясь добротой чистого сердца. Даниил, огромное спасибо за смелость и протянутую руку помощи! Мы гордимся, что в нашем районе есть такие герои, способные без страха решиться на подобные действия ради другого человека, - отметили в администрации района.