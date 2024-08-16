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На юге Бурятии отчитались о стройках и ремонтах в районе

На юге Бурятии отчитались о стройках и ремонтах в районе
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Часть работ подходит к своему завершению

В Закаменском районе Бурятии рассказали о строительных и ремонтных работах на юге республике. По информации районной администрации, в Закамне продолжаются работы на важных стройках. Так, в селе Баянгол завершается строительство детского сада. В селе Мыла идёт капитальный ремонт спортивного зала. В селе Санага также подходит к концу возведение детсада.

Продолжаются работы по ремонту и благоустройству. Ремонтируются здания школьного пищеблока в селе Хамней и детского сада в селе Мыла. В селе Хасура строятся 10 домов для молодых специалистов.

В сфере дорожной деятельности ремонтируются автодороги:
- улица Центральная в с. Дутулур;
- улицы Седлецкого, Партизанская, Холтонская, Горького и Спортивная в г. Закаменск;
- участок автодороги Дутулур – Утата – Далахай на км 2+300 – 8+360.

Также продолжается капитальный ремонт моста в с. Михайловка.

Закаменский район Бурятия строительство дорожный ремонт капитальный ремонт

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