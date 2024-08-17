17 августа

16 августа

Популярное

На севере Бурятии организуют велопробег в честь Дня флага России

На севере Бурятии организуют велопробег в честь Дня флага России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он пройдёт в селе Багдарин

22 августа в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии состоится велопробег, посвящённый Дню государственного флага России «Триколор - наша гордость». Акцию проведут на территории села Багдарин.

Как сообщает администрация района, к участию в велопробеге допускаются все желающие, в возрасте от 7 лет и старше. Сбор и построение участников пройдут на центральной площади Багдарина. Старт акции будет дан в 14:00.

Маршрут велопробега пройдёт от центральной площади Багдарина по улице Ленина до поликлиники, затем перейдёт на улицу Баунтовская и закончится на парке (хоккейная коробка).

Возрастное ограничение: 6+.
Багдарин Баунтовский район Бурятия велопробег акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 17.08.2024
Ликвидировано пять возгораний
Жительница Бурятии перевела мошенникам полмиллиона рублей
Жительница Бурятии перевела мошенникам полмиллиона рублей
Общество, 17.08.2024
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 46 жителей республики
На севере Бурятии посоревнуются в кидании «блинчиков» по Байкалу
На севере Бурятии посоревнуются в кидании «блинчиков» по Байкалу
Общество, 17.08.2024
Турнир проведут в Северо-Байкальском районе
В Бурятии до 28 градусов тепла
В Бурятии до 28 градусов тепла
Общество, 17.08.2024
Местами возможны кратковременные дожди
В районе Бурятии проведут рок-фестиваль
В районе Бурятии проведут рок-фестиваль
Общество, 16.08.2024
Он состоится в Тункинском районе
В Северобайкальске выберут самый неопрятный и засорённый участок
В Северобайкальске выберут самый неопрятный и засорённый участок
Общество, 16.08.2024
В городе стартовал конкурс по благоустройству
Фильм бурятского режиссёра покажут на международном кинофестивале
Фильм бурятского режиссёра покажут на международном кинофестивале
Общество, 16.08.2024
Лента повествует о жизни двух храмов Бурятии: буддийского и православного
В райцентре Бурятии реставрируют памятник павшим
В райцентре Бурятии реставрируют памятник павшим
Общество, 16.08.2024
На данный момент работы выполнены наполовину
Верующие молятся о здравии Бурятского митрополита Иосифа
Верующие молятся о здравии Бурятского митрополита Иосифа
Общество, 16.08.2024
Владыке Иосифу делают серьёзную операцию, сообщили в епархии
В Гусиноозёрске подрядчика призвали устранить недостатки на отремонтированной улице
В Гусиноозёрске подрядчика призвали устранить недостатки на отремонтированной улице
Общество, 16.08.2024
У администрации есть претензии по ремонту улицы Комсомольской

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^