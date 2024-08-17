На севере Бурятии организуют велопробег в честь Дня флага России

Он пройдёт в селе Багдарин
22 августа в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии состоится велопробег, посвящённый Дню государственного флага России «Триколор - наша гордость». Акцию проведут на территории села Багдарин.
Как сообщает администрация района, к участию в велопробеге допускаются все желающие, в возрасте от 7 лет и старше. Сбор и построение участников пройдут на центральной площади Багдарина. Старт акции будет дан в 14:00.
Маршрут велопробега пройдёт от центральной площади Багдарина по улице Ленина до поликлиники, затем перейдёт на улицу Баунтовская и закончится на парке (хоккейная коробка).
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