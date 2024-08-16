В честь 90-летия Закаменска проедут велопробег

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в Бурятии проведут велопробег. Акция будет посвящена 90-летию города Закаменск.Сбор участников состоится на центральной площади Закаменска в 15:00. Маршрут пройдёт от городской площади до местности Мойсото. Также будут развёрнуты государственные флаги Российской Федерации и Республики Бурятия.Участие могут принять все желающие от 17 лет и старше, сообщает администрация Закаменска.