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В Гусиноозёрске подрядчика призвали устранить недостатки на отремонтированной улице

В Гусиноозёрске подрядчика призвали устранить недостатки на отремонтированной улице
Общество,  Фото:администрация Гусиноозёрска
У администрации есть претензии по ремонту улицы Комсомольской

В Гусиноозёрске, по улице Комсомольская было проведено благоустройство участка от ДК «Шахтёр» до сквера «Юность». Этот участок дороги протяжённостью 262 метра был асфальтирован, были обустроены тротуарные дорожки, произведена разметка пешеходных переходов и разметка на автомобильных стоянках. Также были установлены дорожные знаки, подготовлены ямки для высадки кустов и деревьев в сентябре.

Как сообщили в администрации города, данный участок соединяет улицу Пушкина, сквер «Юность» и бульвар «Юность». По асфальтированной дороге жители Гусиноозёрска могут пройти от ДК «Шахтёр» через бульвар «Юность» и выйти на улицу Ленина.

Однако данный участок дороги ещё не принят, так как у администрации МО «Город Гусиноозёрск» есть претензии к подрядчику. Так, написано претензионное письмо к подрядчику по устранению недостатков, в том числе по неправильно обустроенной входной группе на территории детского сада № 8.
Бурятия Гусиноозерск ремонт дорожный ремонт благоустройство

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