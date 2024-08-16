90-летие отметили две жительницы Северобайкальска

Вчера, 15 августа, в Северобайкальске отметила своё 90-летие Галина Ивановна Портнягина. Представители администрации города и городского совета ветеранов поздравили юбиляра.Галина Ивановна приехала на БАМ в 1978 году. Работала в СУ 88, начальником ВОХР при ОВД ТПП УРСа НАТС. Вместе с подарком юбилярше вручена медаль от имени президента Российской Федерации «50 лет Байкало-Амурской магистрали».Также с 90-летием в Северобайкальске поздравили Василису Николаевну Позёмину. Именинникам пожелали сибирского здоровья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни в кругу близких, сообщает администрация города.