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90-летие отметили две жительницы Северобайкальска

90-летие отметили две жительницы Северобайкальска
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Юбиляров поздравили и пожелали долгих лет жизни

Вчера, 15 августа, в Северобайкальске отметила своё 90-летие Галина Ивановна Портнягина. Представители администрации города и городского совета ветеранов поздравили юбиляра.

Галина Ивановна приехала на БАМ в 1978 году. Работала в СУ 88, начальником ВОХР при ОВД ТПП УРСа НАТС. Вместе с подарком юбилярше вручена медаль от имени президента Российской Федерации «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

Также с 90-летием в Северобайкальске поздравили Василису Николаевну Позёмину. Именинникам пожелали сибирского здоровья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни в кругу близких, сообщает администрация города.
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