В Северобайкальске выберут самый неопрятный и засорённый участок

В Северобайкальске дан старт традиционному городскому конкурсу благоустройства.Конкурс пройдёт в пяти номинациях:1. Дом образцового содержания. В этой номинации принимают участие организации, осуществляющие управлением МКД. Это ТСЖ или дома, где управлением дома занимается, выбранный из числа жильцов, совет дома.2. Самый благоустроенный объект предпринимательской деятельности. Подать заявку на участие могут предприниматели (магазины, киоски, парикмахерские, предприятия общепита, СТО, офисы и т.д.).3. Лучшая благоустроенная усадьба. Принимают участие владельцы ИЖС, дачных участков, расположенных в черте муниципального образования «г. Северобайкальск» (дачи 4 -8 км, «Нептун»).4. Самый благоустроенный объект учреждения, организации. Подать заявку могут руководители учреждений и организаций, в том числе детские сады, образовательные учреждения и др.5. В этом году комиссия конкурса приняла решение о включении в конкурс ещё одной номинации на, который также будет отмечен на административной комиссии.С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации. Заявки на участие принимаются в здании мэрии Северобайкальска по 26 августа включительно. Победителей ждут грамоты и денежные призы.