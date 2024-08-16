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Тарбагатайское сало победило в народном голосовании за гастробренды Бурятии

Тарбагатайское сало победило в народном голосовании за гастробренды Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В конкурсе участвовали 19 брендов

Накануне в полночь завершилось народное голосование в гастроконкурсе «Бренды Бурятии». В конкурсе участвовали 19 брендов из разных районов республики:

- боргойская баранина (Джидинский район ),
- оёрское конопляное масло (Джидинский район),
- селенгинская облепиха,
- кумыс «Цэгээ» (Селенгинский район),
- оронгойские буузы (Иволгинский район ),
- Посольский рыбный пирог (Кабанский район )  
- чикойская черемуха (Кяхтинский район),
- бичурское сливочное масло,
- бичурский мёд,
- бичурская картошка,
- заиграевская пастила,
- тугнуйская мраморная говядина (Мухоршибирский район),
- экопродукт «Чеснок Загана» (Мухоршибирский район),
- Унэгэтэйские консервы (Заиграевский район),
- закаменский бухлёр,
- «Захааминай замбаа» (Закаменский район),
- сыр «Хурууд» (Закаменский район),
- говядина тушёная, (Закаменский район)
- тарбагатайское сало.

Голосование проводилось в социальной сети в группе республиканского минсельхоза. Пользователям предлагалось поставить «лайк», тем самым выбрав самый узнаваемый/незабываемый/необыкновенный гастрономический бренд Бурятии.

С результатом 3611 голосов победило тарбагатайское сало. Чуть меньше (3 203) набрала боргойская баранина, 2 079 голосов получила чикойская черёмуха из Кяхтинского района.

«Здешнее свиное сало обладает тонким вкусом, мягкой шкуркой и нежным волокном. Сало с прослойкой, мягкое и нежное способно покорить каждого гурмана. Тарбагатайское сало богато витамином А и Е, минеральными веществами - калий, фосфор, медь и селен. Секрет этого удивительного продукта в сбалансированных хлебных кормах, выращенных на плодородных тарбагатайских полях», - описывают организаторы конкурса.  

Дальше идут Посольский рыбный пирог, «Захааминай замбаа», говядина тушёная, закаменский бухлёр, сыр «Хурууд».

Теперь финалисты поборются за звание «Лучшего из лучших брендов Бурятии». Финал состоится на главной сцене фермерского фестиваля «Своё», который пройдёт на главной площади Улан-Удэ 6-7 сентября (0+).

конкурс бренд

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