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В улан-удэнском аэропорту опровергли отмену рейсов в Казань

В улан-удэнском аэропорту опровергли отмену рейсов в Казань
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Самолёты летают

«В некоторых публикациях прошла информация о временной приостановке рейса Казань - Улан-Удэ – Казань, - сообщил в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал». - Ответственно заявляем, что рейсы в августе выполняются по расписанию два раза в неделю».

В августе почти все билеты распроданы, пояснил Гармаев. Поэтому потенциальные пассажиры могут не увидеть рейс в системах продаж, так как на некоторые даты билетов просто уже нет.

«Но рейсы выполняются регулярно!» - заверил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», рейс из Казани в Улан-Удэ и обратно запустили 4 мая 2024 года. Он субсидируемый, пользуется популярностью. Жители республики используют аэропорт Казани в том числе и как пункт пересадки в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Калининград, Худжанд и Бишкек.

Рейс останется и в зимнем расписании авиакомпании Nordwind, которое будет введено в последнее воскресенье октября 2024 года.

6 августа 2024 года этой рейс впервые был выполнен с полной загрузкой в 186 пассажиров на прилёт в Улан-Удэ и на вылет в Казань.

Аэропорт "Байкал" авиация Казань Улан-Удэ Nordwind

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