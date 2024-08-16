Бурятия примет молодёжную научную конференцию по геологии и геофизике

26 августа в Улан-Удэ состоится открытие VII всероссийской Байкальской молодёжной научной конференции по геологии и геофизике. Мероприятие проведут в геологическом институте им. Н.Л. Добрецова СО РАН.- Конференция, организованная советом молодых учёных ГИН СО РАН при поддержке старших коллег и администрации ГИН СО РАН и БГУ, традиционно привлекает внимание молодых исследователей, учёных и преподавателей из различных научных и образовательных учреждений, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.В этом году конференция посвящена 300-летию Российской академии наук и десятилетию науки и технологий. Традиционное пленарное заседание откроет мероприятие и пройдёт 26 августа в стенах ГИН СО РАН. С научными докладами выступят ведущие отечественные специалисты в области наук о Земле, что позволит участникам познакомиться с последними достижениями и разработками в этой области.За годы своего существования конференция стала важной площадкой для обмена знаниями и опытом между участниками из различных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Чита, Новосибирск, Апатиты, Томск, Казань, Сыктывкар, Якутск, Мирный, Владивосток и других. Также в конференции принимают участие учёные из зарубежных стран, включая Монголию, Казахстан и Австралию.Основная часть конференции будет проходить на базе Бурятского госуниверситета, в пансионате «Байкал» в Максимихе, на берегу Байкала, с 27 по 31 августа. Тематика конференции охватывает широкий спектр научных дисциплин, связанных с науками о Земле. В дополнение к научной программе участникам будет предложена культурная и образовательная программа, включающая обзорную экскурсию по Улан-Удэ, полевую геологическую экскурсию и экскурсию по основным достопримечательностям Байкала.На данный момент получено более 80 заявок от молодых учёных, студентов и аспирантов из разных городов России и ближнего зарубежья. В этом году в рамках конференции пройдёт научно-исследовательская школа «Юный геолог», в которой примут участие школьники из геологических клубов Республики Бурятия и Забайкальского края.