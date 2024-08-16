В Бурятии выбрали лучшие муниципальные практики

В Бурятии подведены итоги республиканского этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание региональной конкурсной комиссии состоялось под председательством зампреда правительства РБ Алдара Гулгенова.Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, по итогам рассмотрения комиссия выявила победителей. В категории «городские поселения» на всероссийский конкурс будет направлено заявка города Закаменска. В категории «сельские поселения» выиграло СП «Сойотское» Окинского района.Данные заявки будут направлены на участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В прошлом году было выявлено 50 призовых мест в 5 номинациях.