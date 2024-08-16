В Иркутской области впервые провели уникальную операцию

Детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ) впервые в регионе провели сложнейшие инновационные операции троим детям по протезированию клапана сердца имплантируемым протезом ‒ гомографтом. В том числе, пятилетней девочке выполнили операцию Росса, суть которой заключается в замене повреждённого аортального клапана пациента его собственным лёгочным клапаном (лёгочный аутографт). При этом лёгочный клапан заменили на донорский человеческий гомографт. Сегодня в мире это вмешательство выполняют единичные кардиохирурги.Опытом проведения операций с использованием гомографта с детскими кардиохиругами ИОКБ поделились ведущие эксперты страны, которые успешно проводят операции у детей с приоритетом на критические пороки сердца. Для обмена опытом в Иркутск прибыли главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области, генеральный директор Санкт-Петербургского банка гомографтов Владимир Болсуновский, главный внештатный детский сердечно-сосудистый хирург СФО, заведующий кардиохирургическим отделением № 4 (детское) федерального кардиоцентра Красноярска федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Павел Теплов.Под руководством заведующего кардиохирургического отделения №2 (детское) ИОКБ Евгения Ефанова, команда специалистов прооперировала трёх детей в возрасте 5-9 лет.Пятилетней пациентке с тяжёлым пороком сердца ‒ выраженной недостаточностью аортального клапана выполнили сложную операцию Росса.– Уникальность операции заключается в том, что это вмешательство полностью устраняет порок. Девочка сможет вести полноценный образ жизни и после операции нет необходимости принимать препараты. Во взрослом возрасте у неё не поменяется образ жизни и сохранится репродуктивная функция, ‒ отметил Владимир Болсуновский.Иркутские специалисты под руководством наставников также прооперировали ребёнка с недостаточностью аортального клапана. Это тяжёлый порок сердца, поскольку на аортальный клапан приходится самая высокая нагрузка. Вмешательство необходимо выполнить именно в детском возрасте, чтобы успеть скорректировать порок и не допустить летальный исход. Маленькому пациенту выполнили реконструкцию аортального клапана с использованием комбинированного лёгочного гомографта на сосудах, исходящих из сердца.– Нам удалось сохранить свой клапан и выполнить его пластику. Это очень большой плюс для ребенка, когда можно сохранить собственные анатомические структуры. Сами реконструктивные вмешательства на аортальном клапане ‒ трудоёмкий процесс, требующий обширного опыта и высокой квалификации специалистов. Иркутские коллеги успешно осваивают новые технологии, у прооперированных детей хороший прогноз, ‒ поделился Павел Теплов.Третьему ребёнку выполняли повторную операцию ‒ заменили практически не функционирующий протез трикуспидального клапана между правым предсердием и правым желудочком. У ребёнка практически отсутствовал собственный сердечный ритм и была дисфункция кардиостимулятора. Вместо извлечённого протеза клапана специалисты впервые установили митральный гомографт в трикуспидальную позицию и, восстановив нарушенную функцию клапана, установили двухкамерный кардиостимулятор. После проведённого вмешательства у ребёнка ушли жалобы, десатурация, одышка.Всех прооперированных детей перевели в обычные палаты к мамам, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.