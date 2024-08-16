Совфед одобрил закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Речь о школах, колледжах и вузах



Сенаторы одобрили на пленарном заседании верхней палаты парламента России закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов школ, колледжей и вузов. Об этом сообщил в соцсетях член Совета Федерации от правительства Бурятии Вячеслав Наговицын.

«В частности, сокращается перечень документов, обязательных для заполнения, - обрадовал он учителей. - Также педагогов освободили от отчётов перед несколькими ведомствами по одному и тому же вопросу. Минпросвещения и минобрнауки будут устанавливать, какие именно документы необходимо заполнять».

Ранее, согласно приказу Минпросвещения, принятому в дополнение к закону о разбюрократизации школ, всего таких бумаг должно быть пять:

- рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

- журнал учёта успеваемости;

- журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность);

- план воспитательной работы (для классных руководителей);

- характеристика на обучающегося (по запросу).

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон. Он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Закон, считает Наговицын, позволит педагогическим работникам сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию. Работа по сокращению бюрократической нагрузки на педагогов будет продолжена. Об этом заявила на пленарном заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

