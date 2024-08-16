16 августа

15 августа

Популярное

Совфед одобрил закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Совфед одобрил закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Речь о школах, колледжах и вузах

Сенаторы одобрили на пленарном заседании верхней палаты парламента России закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов школ, колледжей и вузов. Об этом сообщил в соцсетях член Совета Федерации от правительства Бурятии Вячеслав Наговицын.

«В частности, сокращается перечень документов, обязательных для заполнения, - обрадовал он учителей. - Также педагогов освободили от отчётов перед несколькими ведомствами по одному и тому же вопросу. Минпросвещения и минобрнауки будут устанавливать, какие именно документы необходимо заполнять».

Ранее, согласно приказу Минпросвещения, принятому в дополнение к закону о разбюрократизации школ, всего таких бумаг должно быть пять:

- рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

- журнал учёта успеваемости;

- журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность);

- план воспитательной работы (для классных руководителей);

- характеристика на обучающегося (по запросу).

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон. Он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Закон, считает Наговицын, позволит педагогическим работникам сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию. Работа по сокращению бюрократической нагрузки на педагогов будет продолжена. Об этом заявила на пленарном заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации Путин Наговицын педагоги учителя школы вузу колледжи образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 16.08.2024
Возможны кратковременные дожди
В Улан-Удэ решили не перекрывать дорогу на улице Смолина
В Улан-Удэ решили не перекрывать дорогу на улице Смолина
Общество, 16.08.2024
Подрядчик выполнил эти работы досрочно
В Бурятии подобрали маршруты для искателей приключений
В Бурятии подобрали маршруты для искателей приключений
Общество, 16.08.2024
Здесь туристы могут заснять фильм для всероссийского конкурса на лучшее путешествие
В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет
В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет
Общество, 16.08.2024
Эмилия Матвеевна трудилась в колхозе, а затем в совхозе
Красный трактор начал мыть грязные тротуары в Улан-Удэ
Общество, 16.08.2024
Комбинат по благоустройству обновил парк спецтехники  
Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Бурятии
Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Бурятии
Общество, 16.08.2024
За полгода благодаря прокуратуре Бурятии устранено свыше 40 тысяч нарушений закона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^