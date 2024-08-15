В Улан-Удэ перекроют участок дороги на Ключевской

В Улан-Удэ вышел на финишную прямую ремонт дороги по улице Ключевская. В ближайшие дни запланированы работы по устройству ливневой канализации на перекрестке у магазина «Интерьер».
- В связи с этим с 17 по 19 августа включительно будет перекрыт участок дороги по ул. Ключевской - от ул. Дарханской до ул. Фролова, - сообщили в мэрии.
На это время изменятся схемы движения общественного транспорта.
Маршруты №2, 21, 21А, 29, 51, 59, 70 в направлении 20А квартала поедут в объезд закрытого для движения участка по ул. Ключевской через ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утверждённым схемам.
Также временно изменятся схемы движения маршрутов № 17, 77, 82, 134, 135 в направлении 20А квартала в объезд закрытого для движения участка по ул. Ключевской через ул. Сахьяновой – ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утверждённым схемам.
Кроме того, будут изменены схемы движения общественного транспорта, следующего по ул. Дарханской. Так, маршруты № 21, 30 в направлении ул. Сахъяновой поедут в объезд закрытого участка через ул. Ключевскую – ул. Сахьяновой – далее по утверждённым схемам. Маршрут № 21А в направлении ул. Трубачеева будет двигаться в объезд закрытого участка через ул. Ключевскую – ул. Сахьяновой – ул. Жердева - далее по утверждённой схеме.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», также перекрытие дорог из-за ремонтных работ грядёт в центре города. С 16 августа будет ограничено движение для транспорта по улице Свердлова - от дома №8б до перекрёстка улиц Смолина – Свердлова. По плану на эти работы отводится месяц. Здесь ограничат движение по полосам, схемы движения общественного транспорта не изменятся.
С 16 до 23 августа перекроют улицу Ленина в связи с работами по капитальному ремонту тепловой сети. Движение транспорта будет закрыто и из-за этого изменятся схемы движения общественного транспорта. Их можно посмотреть по ссылке.