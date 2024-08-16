В Бурятии до 27 градусов тепла

Утром местами туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа местами по республике кратковременные дожди, грозы, возможен град. Утром туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Днём +22, +27, местами +16, +21 градус.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём 24-26 градусов тепла.
Утром местами туманы
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