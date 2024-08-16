16 августа

15 августа

Популярное

В Бурятии до 27 градусов тепла

В Бурятии до 27 градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами туманы 

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа местами по республике кратковременные дожди, грозы, возможен град. Утром туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Днём +22, +27, местами +16, +21 градус.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём 24-26 градусов тепла.



прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии до 27 градусов тепла
В Бурятии до 27 градусов тепла
Общество, 16.08.2024
Утром местами туманы
Борцы Бурятии поедут на чемпионат мира
Борцы Бурятии поедут на чемпионат мира
Общество, 15.08.2024
Спортсмены посоревнуются в якутской национальной борьбе
Звёзды детской хирургии соберутся в Иркутске
Звёзды детской хирургии соберутся в Иркутске
Общество, 15.08.2024
В городе пройдёт международный медицинский конгресс
Иркутск присоединился к научному суперкомпьютерному консорциуму
Иркутск присоединился к научному суперкомпьютерному консорциуму
Общество, 15.08.2024
Суперкомпьютерные центры объединяются в единый консорциум
На севере Бурятии волонтёры очистят побережье Байкала
На севере Бурятии волонтёры очистят побережье Байкала
Общество, 15.08.2024
Акцию проведут 16 августа в райцентре Северо-Байкальского района
Вузы Иркутска и Харбина откроют международный центр чистой воды
Вузы Иркутска и Харбина откроют международный центр чистой воды
Общество, 15.08.2024
В нём будут создавать и внедрять ресурсосберегающие технологии
В «буддийском» селе Бурятии приступили к устройству съездов на центральной улице
В «буддийском» селе Бурятии приступили к устройству съездов на центральной улице
Общество, 15.08.2024
В Верхней Иволге располагается центр Буддийской традиционной сангхи России
В Северобайкальске выбирают будущий облик центральной площади
В Северобайкальске выбирают будущий облик центральной площади
Общество, 15.08.2024
Жители города голосуют за один из трёх вариантов
В Бурятии возродят республиканские детские спортивные игры
В Бурятии возродят республиканские детские спортивные игры
Общество, 15.08.2024
В районах стартовали отборочные соревнования
Бурятия завоевала 53 медали международных игр
Бурятия завоевала 53 медали международных игр
Общество, 15.08.2024
Подведены итоги выступления сборной республики в Монголии
Облако в виде креста явилось над храмом в Улан-Удэ
Облако в виде креста явилось над храмом в Улан-Удэ
Общество, 15.08.2024
Чудесное событие произошло в День празднования происхождения честных древ Животворящего креста Господня
В Бурятии подводят итоги II Международного буддийского форума
В Бурятии подводят итоги II Международного буддийского форума
Общество, 15.08.2024
«Это действительно одно из самых ярких внешнеполитических событий этого года», - считает эксперт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^