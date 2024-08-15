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В Улан-Удэ встретили первый поезд Верхнеудинска

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Ровно 125 лет назад на станцию Верхнеудинск (нынешний Улан-Удэ) прибыл первый железнодорожный поезд. Сегодня на перроне железнодорожного вокзала устроили праздник в честь этого события.

На вокзал прибыл настоящий паровоз, гудок которого был слышен по всей округе. Для горожан устроили небольшое представление, благодаря которому собравшиеся могли окунуться в прошлое.

Сам паровоз украсили еловыми ветвями, на нём красовался праздничный баннер, а посмотреть на исторический поезд собрались десятки улан-удэнцев и гостей города.

15 августа 1899 года в Верхнеудинске встретили первый поезд. К прибытию поезда тогда при станции уже действовало депо, телеграф и больница, работала электростанция. В преддверии события городская управа обратилась к жителям Верхнеудинска с просьбой украсить свои дома гирляндами и иллюминацией.

«Забайкальские областные ведомости» писали, что встречать поезд прибыла тысячная толпа «лиц разных полов, возрастов и состояний, одетых в праздничные наряды».

К перрону поезд подошёл около часу дня, декорированный гирляндами, сопровождаемый музыкой оркестра. Городской глава Пётр Тивуртиевич Трунёв преподнёс хлеб-соль начальнику участка П.А. Гетье и начальнику тяги Ф.И. Марксу. Перед вокзалом состоялся торжественный молебен, после которого супруга начальника участка М.П. Гетье перерезала ленточку, открыв путь поезду.

Официальная церемония закончилась торжественным завтраком на 70 персон.

Поезд курсировал между Верхнеудинском и Мысовой. Поезд отправлялся из Мысовой трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам, а из Верхнеудинска в Мысовую уходил по вторникам, четвергам и воскресеньям. Поездка от Мысовой до Верхнеудинска занимала в 1899 году чуть более 14 часов.
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