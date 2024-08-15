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В Бурятии многодетный отец добился восстановления на работе через суд

В Бурятии многодетный отец добился восстановления на работе через суд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом уволили мужчину из-за прогула

Жителя Бурятии уволили с работы, но он не согласился с этим и обжаловал решение через суд.

В иске к акционерному обществу он просил восстановить его на работе, а также взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и за время учебного отпуска. В общей сложности речь шла о сумме в 118 тысяч рублей.

В своём иске мужчина пояснил, что работал в организации с апреля 2012 года. В ноябре 2023 года его уволили за прогул. Сам работник не отрицает, что в тот день отсутствовал на рабочем месте, но считает подобное взыскание излишне суровым. Кроме того, в приказе работодатель указал о «систематических прогулах», с чем мужчина категорически не согласен.

У истца многодетная семья, на иждивении находятся жена и четверо маленьких детей. Глава семейства единственный кормилец в семье, без его зарплаты семья теряет источник существования, указал он.

Районный суд требования истца удовлетворил. Устояло решение и в Верховном суде Бурятии.

«Ответчиком не представлено доказательств того, что при принятии решения об увольнении учитывались тяжесть и обстоятельства, при которых был совершён дисциплинарный проступок истца, а также предшествующее поведение и отношение истца к труду. Суду не было представлено доказательств того, что отсутствие истца А. на работе 13.11.2023 года повлекло нарушение производственного процесса на предприятии, имело какие-либо тяжкие последствия. Не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что при наложении взыскания учитывались вина истца, его материальное и семейное положение, наличие на иждивении четырёх малолетних детей, а также то, что мать детей не работает и находится на иждивении истца», - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Суд учёл, что истец привлекался к дисциплинарной ответственности, однако представленные доказательства не свидетельствовали о ненадлежащем отношении мужчиной исполнения своих трудовых обязанностей.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отклонила доводы ответчика, согласившись с выводами суда первой инстанции. 
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