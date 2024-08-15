Жители Кабанска в Бурятии получили чистую питьевую воду

Жители юго-востока села Кабанск получили доступ к питьевой воде из централизованного источника водоснабжения. Питьевая вода до поступает по сетям водоснабжения протяжённостью более шести километров, к ним установлено девять водоразборных колонок.Для бесперебойного водоснабжения построены водозаборные сооружения, мощностью 722,8 куб. м в сутки, повысительно-насосная станция, а также два резервуара чистой воды объёмом 150 кубических метров. Таким образом жители получили возможность провести себе в дома централизованное водоснабжение, сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.- Мы провели воду в дом, за счёт своих средств от центрального водовода, но это стоит того, раньше возили воду почти каждый день канистрами, теперь мы всей семьёй довольны. Конечно, стало намного комфортнее с качественной водой, - рассказал житель Кабанска Евгений.В качестве основного источника построен водозабор, состоящий из двух скважин – рабочей и резервной, проведён монтаж 56 колодцев, 21 пожарный гидрант.Централизованное водоснабжение проложено по ул. Советская, Истомина, Совхозная, Рассветная, Яблоневая, пересекает улицы «Экоквартала» (Черёмуховая, Цветочная, Вишнёвая, Рябиновая, Берёзовая, Зелёная), а также имеет три выхода на улице Кирова в селе Кабанск.Теперь доступ к качественной питьевой воде обеспечен для более чем 2000 жителей юго-востока Кабанска.Контракт на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в юго-восточной части села Кабанск заключён с ООО «Энергострой». Общая стоимость работ составила 349 млн рублей. Объект реализован в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».