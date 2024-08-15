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Жильцы дома в Улан-Удэ облагораживают новый двор

Жильцы дома в Улан-Удэ облагораживают новый двор
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
«Старая гвардия» покрасила новый палисадник и бордюры

Жильцы дома по улице Краснофлотская, 2б в Улан-Удэ сами благоустраивают двор.

В этом году двор ремонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь поменяли асфальт, установили бордюры, новые скамейки и урны. Жильцы не остались в стороне и своими силами покрасили новый палисадник и бордюры.

- Здесь живём давно, наш двор дружный. Кинула клич в домовом чате выйти на покраску, вышли 25 человек. У нас тут «старая гвардия», жильцы активно участвуют в жизни дома, - говорит председатель ТСЖ «Наш дом» Юлия Баранова.


Накануне обновлённый двор оценил первый заместитель мэра Сергей Гашев.

- Какой красивый и аккуратный двор получился. Есть у вас замечания к работе подрядчика? - обратился к жителям двора Сергей Гашев.

Замечания во время приёмки были: подрядчику поручили сделать дренажную систему возле четвёртого подъезда, чтобы вода после дождя не скапливалась у дверей.


Также в Улан-Удэ благоустроят дворы по адресам: ул. Смолина, 54а; ул. Смолина, 54б; ул. Краснофлотская, 2б; Мокрова, 44.

дворовые территории благоустройство

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