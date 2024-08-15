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Больше всего «собачьих» протоколов составили в пригородном районе Бурятии

Больше всего «собачьих» протоколов составили в пригородном районе Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Здесь для привлечения жителей к порядку работает целый отдел, что и даёт высокие результаты

В Бурятии продолжается работа по профилактике нападений собак на людей. С начала года в республике было составлено 1 953 протокола в области обращений с животными.

Как сообщили в управлении ветеринарии, серьёзно усилила свою работу администрация Кабанского района. По сравнению с прошлым годом количество протоколов увеличилось на 187 единиц. Всего администрация Кабанского района в этом году составила 217 протоколов на нерадивых владельцев собак.

- Больше всего протоколов за семь месяцев составил Заиграевский район – 287 единиц. Здесь для привлечения граждан к порядку работает целый отдел, что и даёт высокие результаты. По сравнению с прошлым годом результативность в составлении протоколов увеличилась более чем на четверть – 84 протокола, - отметили в управлении ветеринарии.

Также хорошие показатели демонстрирует Селенгинский район, где на сегодня составлено 169 протоколов. В прошлом году этот показатель составлял всего 51 протокол с начала года.

- Тем не менее, есть районы, в которых работа по профилактике нападений собак должна быть усилена, это Баргузинский, Бичурский, Кижингинский, Курумканский, Мухоршибирский, Окинский, Тарбагатайский, Тункинский районы и город Северобайкальск. В этих муниципальных образованиях с начала года было составлено менее 30 административных протоколов в области обращений с животными, - заявили в управлении.

В целом работа муниципального контроля в районах Бурятии улучшилась, количество составленных протоколов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 754 единицы и составило 1 953 протокола, когда как в прошлом году эта цифра составляла 1 199 протокола.

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