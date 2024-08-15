Борцы Бурятии поедут на чемпионат мира

С 21 по 26 августа в столице Республики Кыргызстан, городе Бишкеке, пройдёт первый чемпионат мира по борьбе «Хапсагай». 165 сильнейших борцов из 35 стран мира, представляющих 5 континентов, сойдутся в схватках за звание сильнейшего в мире. Призовой фонд турнира составит 3 500 000 рублей.В состав сборной России войдут бурятские борцы. Участие в чемпионате примут Жаргал Дамдинов, Сандан Гармаев, Сангади Ульзетуев и Аюр Нимаев. Тренером спортсменов выступит Михаил Дамбиев. Представитель команды – Болот Цоктоев, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.Напомним, что хапсагай — якутская национальная борьба. Вид спорта был признан международной федерацией объединённых стилей борьбы (FILA) в 2010 году.