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В Монголии ожидают резкий подъём уровня Селенги

В Монголии ожидают резкий подъём уровня Селенги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Высока вероятность наводнений

Обильные дожди в Монголии могут вызвать резкий подъём уровня реки Селенга - крупнейшего притока озера Байкал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию приграничного с РФ аймака (региона) Булган.

«Трансграничная с РФ река Селенга в нашем аймаке поднялась в разных местах от 37 до 89 см. Ее разлив повредил часть дорог. Обильные дожди могут вызвать резкий рост уровня Селенги и вероятность наводнений. Жителей и гостей аймака предупредили об опасности путешествий у реки», - предупредили в аймачном центре.

На российскую территорию приходится 409 км нижнего течения Селенги. Эта река приносит почти половину воды в Байкал, являясь его главным притоком.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние в Улан-Удэ фиксируют снижение уровня Селенги. По данным на утро 16 августа, уровень воды в реке – 129 сантиметров (-9 см за сутки). При этом выход воды на пойму и подтопление низменных участков в Улан-Удэ начинается при отметке 230 см. Критической отметкой на Селенге считается 330 см.

Монголия Селенга река

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