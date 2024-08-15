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Иркутск присоединился к научному суперкомпьютерному консорциуму

Иркутск присоединился к научному суперкомпьютерному консорциуму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суперкомпьютерные центры объединяются в единый консорциум

Шесть специализированных центров коллективного пользования (ЦКП) сформировали консорциум «Распределённая научная суперкомпьютерная инфраструктура». В него вошли: ХФИЦ ДВО РАН (Хабаровск), институт автоматики и процессов управления ДВО РАН (Владивосток), институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН (Иркутск), институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск), институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН (Екатеринбург) и институт космических исследований РАН (Москва).

Инициатива направлена на координацию совместных действий по комплексному развитию и поддержке суперкомпьютерных центров и специализированных центров данных для решения актуальных научных, научно-технических и социально-экономических задач.

- Консолидированная инфраструктура консорциума объединяет 900 серверов c суммарной пиковой производительностью 1,5 ПФлопс и системами хранения научных данных более 15 Пбайт. Она способна обеспечивать работу распределённых специализированных информационных систем сбора, хранения и обработки научных данных, находящихся в различных регионах. Уже сейчас участники консорциума предоставляют компьютерные ресурсы и оказывают квалифицированную поддержку для 240 организаций страны, - сообщает Сибирское отделении Российской академии наук, ссылаясь на информацию Минобрнауки РФ.

наука Иркутск

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