Вузы Иркутска и Харбина откроют международный центр чистой воды

Иркутский национальный исследовательский технический университет и Харбинский политехнический университет открывают международный центр чистой воды, который объединит компетенции в области технологий качества воды и снижения антропогенной нагрузки на природу. Соответствующее соглашение 12 августа подписали проректор по учебной работе ИрНИТУ Владимир Смирнов и проректор ХПУ Шэнь И.Проректор по международной деятельности ИрНИТУ Степан Быков рассказал, что центр чистой воды открывают для создания и апробации ресурсосберегающих технологий с их внедрением в практику коммунальных и промышленных предприятий. Вузы рассчитывают на поддержку индустрий и государственных научных фондов.Проректор ХПУ Шэнь И выразил уверенность в том, что результатом кооперации двух вузов станут действенные программы и технологии по защите уникальных природных объектов.- Харбинский политехнический университет высоко ценит сотрудничество с ИрНИТУ. Все наши совместные инициативы динамично развиваются и дают хорошие результаты. Флагманским проектом станет международный центр чистой воды. Формирование профессиональных исследовательских коллективов позволит создать организацию, способную решать самые нестандартные задачи в области инженерной экологии, - отметил Шэнь И.Представители ИрНИТУ и ХПУ также обсудили перспективы развития академической мобильности, укрепления культурно-творческих отношений, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Стороны намерены работать в таких научных сферах как энергетика, материаловедение, автоматизация технологических процессов и производств, сообщили в пресс-службе иркутского вуза.