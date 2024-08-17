На севере Бурятии посоревнуются в кидании «блинчиков» по Байкалу

В Северо-Байкальском районе Бурятии состоится турнир «Stone skipping» по бросанию камней-«блинчиков» в воду. Соревнования пройдут в рамках Дня Байкала.Местом проведения станет пристань в посёлке Нижнеангарск. Турнир проведут 25 августа в 12:00.К участию допускаются все желающие: мальчики и девочки от 10 до 16 лет, а также мужчины и женщины от 17 лет и старше.Заявки на участие можно направлять до 23 августа на электронную почту: otdelposportu@bk.ru с пометкой «Камень-блинчик», сообщает администрация района.