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На севере Бурятии посоревнуются в кидании «блинчиков» по Байкалу

На севере Бурятии посоревнуются в кидании «блинчиков» по Байкалу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир проведут в Северо-Байкальском районе

В Северо-Байкальском районе Бурятии состоится турнир «Stone skipping» по бросанию камней-«блинчиков» в воду. Соревнования пройдут в рамках Дня Байкала.

Местом проведения станет пристань в посёлке Нижнеангарск. Турнир проведут 25 августа в 12:00.

К участию допускаются все желающие: мальчики и девочки от 10 до 16 лет, а также мужчины и женщины от 17 лет и старше.

Заявки на участие можно направлять до 23 августа на электронную почту: otdelposportu@bk.ru с пометкой «Камень-блинчик», сообщает администрация района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия турнир Северо-Байкальский район День Байкала

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