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В Бурятии возродят республиканские детские спортивные игры

В Бурятии возродят республиканские детские спортивные игры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В районах стартовали отборочные соревнования

В сентябре в Бурятии, после длительного перерыва, пройдут III республиканские детские спортивные игры. Спортивное мероприятие проведут в городе Улан-Удэ.

Отметим, что основной целью игр является привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных организаций. Первые игры прошли в сентябре 2018 года в Гусиноозёрске, вторые – в 2019 году в Тункинском районе.

С 13 августа этого года начались кустовые отборочные игры по волейболу и футболу. Как сообщает администрация Баунтовского района, принять участие в отборочных играх в Хоринском районе выехала баунтовская команда юных спортсменов-волейболистов под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ Владимира Малханова. Соревнования проводились среди мальчиков и девочек 2009-2011 годов рождения.

В упорной борьбе баунтовцам удалось вырвать победу у сильнейших конкурентов – представителей Хоринского и Еравнинского районов и занять первое место. Теперь волейболистам предстоит защищать на республиканском турнире не только Баунтовский район, но и межрайонный «куст».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт дети

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