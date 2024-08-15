В Бурятии возродят республиканские детские спортивные игры

В сентябре в Бурятии, после длительного перерыва, пройдут III республиканские детские спортивные игры. Спортивное мероприятие проведут в городе Улан-Удэ.
Отметим, что основной целью игр является привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных организаций. Первые игры прошли в сентябре 2018 года в Гусиноозёрске, вторые – в 2019 году в Тункинском районе.
С 13 августа этого года начались кустовые отборочные игры по волейболу и футболу. Как сообщает администрация Баунтовского района, принять участие в отборочных играх в Хоринском районе выехала баунтовская команда юных спортсменов-волейболистов под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ Владимира Малханова. Соревнования проводились среди мальчиков и девочек 2009-2011 годов рождения.
В упорной борьбе баунтовцам удалось вырвать победу у сильнейших конкурентов – представителей Хоринского и Еравнинского районов и занять первое место. Теперь волейболистам предстоит защищать на республиканском турнире не только Баунтовский район, но и межрайонный «куст».
Возрастное ограничение: 6+.