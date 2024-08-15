В Северобайкальске выбирают будущий облик центральной площади

В Северобайкальске проводится народное голосование по вопросу будущего облика центральной площади имени В.А. Бодрова.Жителям города предлагается выбрать один из трёх вариантов:Площадь станет полностью пешеходной. Будет убран проезд у торгового цента (ТЦ) и ДК «Железнодорожник». Создана большая парковочная зона за ТЦ на переулке Пролетарский. Появится больше зелёных зон, клумба станет отдельными цветниками с лавочками. Появятся пешеходный фонтан и велодорожка, а также навесы с перголами, украшенные декоративной подсветкой.Дизайн и подход к пространству будут похожи на первый вариант, с сохранением проезда у ТЦ и ДК «Железнодорожник, с частичным созданием парковок. Сквер останется отрезанным от автотранспорта, но в целом улучшится.Голосование продлится до 18 августа, сообщает администрация Северобайкальска.