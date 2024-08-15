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В Северобайкальске выбирают будущий облик центральной площади

В Северобайкальске выбирают будущий облик центральной площади
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Жители города голосуют за один из трёх вариантов

В Северобайкальске проводится народное голосование по вопросу будущего облика центральной площади имени В.А. Бодрова.

Жителям города предлагается выбрать один из трёх вариантов:

Решение № 1«Приоритет пешеходу»
Площадь станет полностью пешеходной. Будет убран проезд у торгового цента (ТЦ) и ДК «Железнодорожник». Создана большая парковочная зона за ТЦ на переулке Пролетарский. Появится больше зелёных зон, клумба станет отдельными цветниками с лавочками. Появятся пешеходный фонтан и велодорожка, а также навесы с перголами, украшенные декоративной подсветкой.

Решение № 2 «Остаётся приоритет автомобилю»
Дизайн и подход к пространству будут похожи на первый вариант, с сохранением проезда у ТЦ и ДК «Железнодорожник, с частичным созданием парковок. Сквер останется отрезанным от автотранспорта, но в целом улучшится.

Решение № 3 «Оставить как есть»

Голосование продлится до 18 августа, сообщает администрация Северобайкальска.

Северобайкальск Бурятия благоустройство голосование

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