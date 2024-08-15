Звёзды детской хирургии соберутся в Иркутске

В Иркутске с 22 по 23 августа состоится XVI международный конгресс «Звёзды детской хирургии на Байкале». Программа конгресса объединит лучших детских хирургов из России, Узбекистана, Южной Кореи, Америки, Испании, Италии и Аргентины.Конгресс пройдёт на площадке Иркутской государственной областной детской клинической больницы. Его ключевыми темами станут вопросы хирургической помощи детям с различными патологиями, роботизированная хирургия, эндоскопические вмешательства в детском возрасте. В рамках мероприятия запланирована работа секции урологии, абдоминальной хирургии, торакальной хирургии, секция частых вопрос в хирургии. Также в программе – мастер-классы «Практическая хирургия у детей», лекции, разборы клинических случаев.- Конгресс входит в план научно-практических мероприятий министерства здравоохранения Российской Федерации на 2024 год, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Участие примут специалисты в области детской хирургии, торакальной хирургии, эндоскопии, акушерства и гинекологии, неонатологии, гастроэнтерологии, детской онкологии, колопроктологии, педиатрии.