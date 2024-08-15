В Улан-Удэ организуют флешмоб в честь Дня флага России

21 августа в столице Бурятии состоится флешмоб «Свет России». Акцию в честь Дня флага России проведут в 19:00 на площади Советов.- Это мероприятие призвано подчеркнуть значимость одного из главных государственных символов — флага Российской Федерации. Флешмоб станет ярким событием, которое объединит молодёжь нашего города, - сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.Присоединиться для участия в масштабном мероприятии можно в официальном паблике управления.