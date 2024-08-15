Бурятия завоевала 53 медали международных игр

15 августа в стенах центрального стадиона в городе Улан-Удэ прошла пресс-конференция по результатам X международных детских спортивных игр в Монголии. Соревнования проходили с 5 по 11 августа.
По итогам игр спортсмены Бурятии завоевали впечатляющее количество медалей:
- Дзюдо: 2 золотые медали, 3 серебряные медали, 9 бронзовых медалей;
- Женская борьба: 1 золотая медаль, 2 серебряные медали, 3 бронзовые медали;
- Мужская борьба: 2 золотые медали, 5 серебряных медалей, 5 бронзовых медалей;
- Лёгкая атлетика: 1 золотая медаль, 5 серебряных медалей, 3 бронзовые медали;
- В стрельбе из лука в личном первенстве: 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль;
- В стрельбе из лука в командных соревнованиях: 1 первое место, 1 второе место и 1 третье место.
Как сообщает министерство спорта РБ, Бурятия заняла общекомандные места:
- в дзюдо - 3 место;
- в боксе - 3 место;
- в вольной борьбе - 2 место;
- в стрельбе из лука - 1 место;
- в настольном теннисе (женские команды) - 2 место;
- в футболе (юноши) - 1 место;
- в футболе (девушки) - 2 место;
- в баскетболе (юноши) - 3 место;
- в баскетболе (девушки) - 2 место;
- в волейболе (юноши) - 3 место;
- в волейболе (девушки) - 3 место.
В итоге спортсмены республики привезли 53 медали: 8 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых.