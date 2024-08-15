В «буддийском» селе Бурятии приступили к устройству съездов на центральной улице

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В селе Верхняя Иволга в Бурятии подрядчик в рамках капитального ремонта дороги по улице Центральная приступил к устройству съездов к домам. На объекте уже завершили укладку асфальтобетонного покрытия и обустроили тротуары.
На всем протяжении дороги, а это более 1100 метров, всего планируют обустроить 51 съезд, 7 примыканий, 5 пешеходных переходов, а также установить 39 опор уличного освещения. Для обеспечения безопасности дорожного движения также установят искусственные неровности.
Как отметили в пресс-службе министерства транспорта РБ, при выборе объектов для ремонта особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально-значимым объектам. Так, улица Центральная обеспечивает подъезд жителей к Верхне-Иволгинской школе, детскому саду «Булжамуур» и к сельскому дому культуры. Благодаря капитальному ремонту комфортное передвижение по дороге обеспечат для чуть более 1000 жителей села.
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