Впервые в истории школьник из Монголии побывает на Северном полюсе

Во время экспедиции «Ледокол знаний»

Цолбон Хосбилэг, ученик школы Улан-Баторского филиала Российского экономического университета имени Плеханова, уже находится в Мурманске. Он станет первым монгольским подростком, который посетит Арктику.

«Да ещё и сделает это в составе международной детской экспедиции на ледоколе! Российская корпорация Росатом так решила показать одарённым активистам-школьникам из зарубежных стран особенности своей работы в условиях Севера», - сообщает пресс-служба Русского дома в Улан-Баторе.

15-летний школьник победил в одном из проектов Россотрудничества. Он президент ученического самоуправления. Благодаря своей активной общественной деятельности в школе, творческим и академическим успехам победил в конкурсном отборе и по праву заслужил быть частью уникальной арктической экспедиции.

В первый день в России Цолбона и его папу Хосбилэг Цолоо ждала экскурсия по Мурманску и посещение ледокола-музея. «Ленин» - первый в мире атомный ледокол, построенный в 1959 году. С 2009 года он стоит в порту Мурманска и является единственным в мире музеем - атомным ледоколом. Также подросток принял участие в мастер-классе и познакомился с командой проекта, с которой он отправится к Северному полюсу.

Это уже пятая арктическая экспедиция «Ледокол знаний». В международном познавательном проекте, реализуемом корпорацией «Росатом» при поддержке Россотрудничества, принимают участие школьники из 15 стран: Монголии, Венгрии, Индии, Китая, ЮАР и др.

13 августа атомный ледокол «50 лет Победы» впервые принял на борт интернациональную команду из 63-х талантливых школьников и экспертов. Большинство зарубежных участников экспедиции «Ледокол знаний» станут первыми представителями своих государств, которые достигнут Северного полюса на атомоходе.

Во время экспедиции на борту атомного ледокола участников ждёт насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы и многое другое. Участники экспедиции доставят на Северный полюс флаги своих регионов и стран, познакомятся во время рейса с достижениями и технологиями атомной промышленности.

Ледокол «50 лет Победы» ведёт капитан Руслан Сасов. Плавание пройдёт по маршруту Мурманск - Северный полюс - Земля Франца-Иосифа - Мурманск. «Ледокол знаний - 2024» прибудет к полюсу ориентировочно 17 августа. Он вернётся обратно в порт Мурманска ориентировочно 22 августа.

«Программа «Здравствуй, Россия!» и другие образовательные проекты Россотрудничества продолжают свою работу, открывая новые горизонты для монгольской молодежи и юных россиян-соотечественников, укрепляя связи между Россией и Монголией», - отметили в Русском доме в Улан-Баторе.