Священная для буддистов звезда Риха взойдёт 7 сентября

В этом году священная для буддистов звезда Риха взойдёт с 7 до 20 сентября. Считается, что свет звезды Рихи, падая на воду, делает её прохладной, вкусной, чистой, без примесей, вода обретает особую благую силу.- В это время традиционно люди отправляются на аршаны, но можно принять процедуры и в домашних условиях. Любой контакт с чистой водой будет очень полезен, – отмечают ламы Агинского дацана.Буддисты верят, что в эти дни благоприятно принимать водные процедуры – не купаться, а просто погружаться в воду, а также пить воду из источников и умываться ею.Риха – звезда, восход которой придаёт особую силу воде, поясняют ламы. В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звезд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге зурхай.