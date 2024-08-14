Священная для буддистов звезда Риха взойдёт 7 сентября

Считается, что свет звезды Рихи, падая на воду, дарит ей особую силу
В этом году священная для буддистов звезда Риха взойдёт с 7 до 20 сентября. Считается, что свет звезды Рихи, падая на воду, делает её прохладной, вкусной, чистой, без примесей, вода обретает особую благую силу.
- В это время традиционно люди отправляются на аршаны, но можно принять процедуры и в домашних условиях. Любой контакт с чистой водой будет очень полезен, – отмечают ламы Агинского дацана.
Буддисты верят, что в эти дни благоприятно принимать водные процедуры – не купаться, а просто погружаться в воду, а также пить воду из источников и умываться ею.
Риха – звезда, восход которой придаёт особую силу воде, поясняют ламы. В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звезд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге зурхай.
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