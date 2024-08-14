14 августа

Популярное

Священная для буддистов звезда Риха взойдёт 7 сентября

Священная для буддистов звезда Риха взойдёт 7 сентября
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Считается, что свет звезды Рихи, падая на воду, дарит ей особую силу

В этом году священная для буддистов звезда Риха взойдёт с 7 до 20 сентября. Считается, что свет звезды Рихи, падая на воду, делает её прохладной, вкусной, чистой, без примесей, вода обретает особую благую силу.

- В это время традиционно люди отправляются на аршаны, но можно принять процедуры и в домашних условиях. Любой контакт с чистой водой будет очень полезен, – отмечают ламы Агинского дацана.

Буддисты верят, что в эти дни благоприятно принимать водные процедуры – не купаться, а просто погружаться в воду, а также пить воду из источников и умываться ею.

Риха – звезда, восход которой придаёт особую силу воде, поясняют ламы. В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звезд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге зурхай.
буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ разыграют футбольный кубок мамочек
В Улан-Удэ разыграют футбольный кубок мамочек
Общество, 14.08.2024
Подобный фестиваль проведут в городе впервые
В райцентре Бурятии продолжается благоустройство сквера отдыха
В райцентре Бурятии продолжается благоустройство сквера отдыха
Общество, 14.08.2024
Очередной этап проведут и в следующем году
Иркутская область примет всероссийские соревнования по велоспорту
Иркутская область примет всероссийские соревнования по велоспорту
Общество, 14.08.2024
В Шелехове посоревнуются в многодневных гонках на шоссе
Бурятия присоединится к книжному онлайн-марафону
Бурятия присоединится к книжному онлайн-марафону
Общество, 14.08.2024
В республике расскажут о новостях книжной жизни
В Бурятии завершился второй этап чемпионата по мотокроссу
В Бурятии завершился второй этап чемпионата по мотокроссу
Общество, 14.08.2024
Соревнования проходили в Заиграевском районе
В Бурятии студенты-волонтёры спасли котят
В Бурятии студенты-волонтёры спасли котят
Общество, 14.08.2024
Добровольцы приняли участие в благоустройстве дацана
В Бурятии назвали победителей международного марафона
В Бурятии назвали победителей международного марафона
Общество, 14.08.2024
На соревнованиях успешно выступили бегуны Монголии
В Забайкалье появится центр современного искусства России и Китая
В Забайкалье появится центр современного искусства России и Китая
Общество, 14.08.2024
Центр создадут в партнёрстве с китайскими коллегами
Священная для буддистов звезда Риха взойдёт 7 сентября
Священная для буддистов звезда Риха взойдёт 7 сентября
Общество, 14.08.2024
Считается, что свет звезды Рихи, падая на воду, дарит ей особую силу  
В районе Бурятии участники СВО и их родные смогут бесплатно посмотреть кино
В районе Бурятии участники СВО и их родные смогут бесплатно посмотреть кино
Общество, 14.08.2024
Квота на сеанс – не более пяти билетов на один показ национальных фильмов
В вузе Иркутска расцвело шоколадное дерево
В вузе Иркутска расцвело шоколадное дерево
Общество, 14.08.2024
Теперь в ботаническом саду собираются провести ему искусственное опыление
20 мешков мусора собрали возле горы Спящий лев в Бурятии
20 мешков мусора собрали возле горы Спящий лев в Бурятии
Общество, 14.08.2024
Убирались на месте жители села Тарбагатай
В Северобайкальске выбрали самую красивую сотрудницу силовых структур
В Северобайкальске выбрали самую красивую сотрудницу силовых структур
Общество, 14.08.2024
Победительница служит в органах внутренних дел 5 лет
Приступили к работе первые в Забайкалье женщины - помощники машиниста
Приступили к работе первые в Забайкалье женщины - помощники машиниста
Общество, 14.08.2024
Обучение профессии проходят ещё 11 будущих сотрудниц локомотивных бригад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^