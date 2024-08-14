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В Улан-Удэ девушка отказалась от предложения руки и сердца на глазах у публики

В Улан-Удэ девушка отказалась от предложения руки и сердца на глазах у публики
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Свидетелями стали десятки автолюбителей

Накануне улан-удэнские любители дрифта собрались на площадке около авиазавода. После заезда под вспышки салюта, громкую музыку и возгласы толпы молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Он встал на колено и протянул коробочку с кольцом. А за его спиной развернули надпись «Выходи за меня замуж», написанную на лобовых стёклах автомобилей. Поддержать парня в столь щепетильный момент собрались около сотни автолюбителей. Однако возлюбленная неожиданно для всех ответила отказом.

Видео с места события опубликовал паблик «Весь Улан-Удэ». Подписчики сочувствуют несостоявшемуся жениху и пишут ему слова поддержки: «Жаль парнишку», «Что ни делается, всё к лучшему! Не расстраивайся, молодой человек, ваше счастье впереди», «Парень так старался», «Если так и вышло, это тоже показатель, стоит немного задуматься, а самое главное не опускать руки. Знаю человека, парень хороший! Думаю, всё будет хорошо».

В комментариях неожиданно появился тот самый молодой человек, потерпевший фиаско. Он признал, что сам виноват в том, что не смог завоевать сердце своей возлюбленной.

Кроме того, выяснилось, что пока одни поддерживают расстроенного парня, другие строчат гадости его возлюбленной. Молодой человек заступился за неё и попросил этого не делать.

- В этом отказе виноват я полностью. Мне не просто так «нет» ответили. Давайте не будем судить кого-то и писать какие-то оскорбления, - написал молодой человек. 
любовь

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