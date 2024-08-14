В Улан-Удэ на неделю перекроют улицу Ленина

В Улан-Удэ из-за ремонта тепловых сетей перекроют улицу Ленина, сообщили в мэрии города.Работы по капитальному ремонту тепловой сети на центральной улице будут проводиться с 16 до 23 августа. Движение транспорта будет закрыто.Изменятся схемы движения общественного транспорта по маршрутам № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95.Схемы муниципальных автобусов по маршрутам № 3, 3А, 37 будут изменены с организацией движения транспортных средств в объезд закрытого для движения участка:- в направлении ул. Советская - по ул. Ленина – ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - далее по утверждённым схемам;- в направлении Железнодорожного района – по ул. Набережная - Шефский подъем – пр. Победы – ул. Ленина - далее по утверждённым схемам.По маршрутам № 3 (частный перевозчик), 27, 27 Первое поле, 37 (частный перевозчик), 95 движение общественного транспорта будет организовано в объезд закрытого участка по ул. Ленина – ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - далее по утверждённым схемам.По маршрутам № 2, 15, 28, 33, 77, 80, 82 движение общественного транспорта будет организовано в объезд закрытого для движения участка – по ул. Смолина - далее по утверждённым схемам.Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.