В районе Бурятии проведут рок-фестиваль

Он состоится в Тункинском районе
С 23 по 24 августа в Тункинском районе Бурятии пройдёт рок-фестиваль «Под крылом ворона». Мероприятие приурочено к 10-летию этнорок-группы «Сагаан Турлааг».
В первый день, 23 августа, состоится открытый конкурс гитарой песни «Серебряные струны Тунки». Заявки принимаются от всех желающих.
24 августа пройдёт сам рок-фестиваль, в котором примут участие тункинские рок-группы «Сагаан Турлааг», «Люди с лестницы», «Little Bang». Также своё участие уже подтвердили несколько групп из Бурятии и Иркутской области.
К участию в фестивале приглашаются рок-группы из регионов России, возраст участников – от 14 лет. Заявки принимаются до 18 августа включительно.
Местом проведения фестиваля станет село Жемчуг Тункинского района, сообщают организаторы.
Возрастное ограничение: 16+.
Он состоится в Тункинском районе
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