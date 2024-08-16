В районе Бурятии проведут рок-фестиваль

С 23 по 24 августа в Тункинском районе Бурятии пройдёт рок-фестиваль «Под крылом ворона». Мероприятие приурочено к 10-летию этнорок-группы «Сагаан Турлааг».В первый день, 23 августа, состоится открытый конкурс гитарой песни «Серебряные струны Тунки». Заявки принимаются от всех желающих.24 августа пройдёт сам рок-фестиваль, в котором примут участие тункинские рок-группы «Сагаан Турлааг», «Люди с лестницы», «Little Bang». Также своё участие уже подтвердили несколько групп из Бурятии и Иркутской области.К участию в фестивале приглашаются рок-группы из регионов России, возраст участников – от 14 лет. Заявки принимаются до 18 августа включительно.Местом проведения фестиваля станет село Жемчуг Тункинского района, сообщают организаторы.