«Подарку» ищут новое место в Улан-Удэ

Сейчас рассматриваются такие варианты:



В центре Улан-Удэ находится скульптурная композиция «Бэлэг» авторства Чингиса Мандаганова. В 2025 году её планируют перенести на новое место в связи с началом третьей очереди благоустройства территории у Гостиных рядов.Арт-объект «Бэлэг» олицетворяет семейные ценности: отец и мать изображены, как единое целое, а между ними ребёнок, символизирующий подарок – бэлэг (в переводе с бурятского языка). Семья поднимает головы наверх, и ребёнок указывает родителям на летящего над ними голубя – символ мира.- У нас первоначально была мысль оставить на прежнем месте скульптуру и вписать её в новое общественное пространство. Но идея дальнейшего использования Александровского сада как исторической среды обязывает нас по-другому взглянуть на это место, - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ Михаил Мясищев.Прилегающую территорию объекта «Ряды гостинодворские», где ещё в Верхнеудинске проводились различные ярмарки, собирались купцы и велась торговля, и в дальнейшем планируется использовать для проведения различных выставок и мероприятий.Скульптуре «Бэлэг» сейчас ищут место на другой общественной территории, которая бы ассоциировалось с семьёй и теми ценностями, которые она несёт.- сквер Семейного отдыха, на оси с новым фонтаном, ремонт которого выполняется по программе «Народный бюджет» (пр. Строителей);- сквер возле ЗАГСа Октябрьского района, на пересечении ул. Жердева и проспекта Строителей;- сквер на ул. Комсомольская, возле ЗАГСа Железнодорожного района.Проголосовать горожане могут на странице мэрии в социальной сети «Вконтакте».