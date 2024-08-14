14 августа

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В Бурятии завершился второй этап чемпионата по мотокроссу

В Бурятии завершился второй этап чемпионата по мотокроссу
Общество,  Фото:федерация мотоспорта РБ
Соревнования проходили в Заиграевском районе

В Бурятии в минувшую субботу, 10 августа, состоялся второй этап чемпионата республики по мотокроссу. На этот раз своё мастерство показали 35 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и хозяева соревнований. Местом проведения была выбрана трасса в посёлке Эрхирик Заиграевского района.

По информации федерации мотоциклетного спорта РБ, результаты гонки следующие:

Класс «Ветераны»
1 место - Тарасов Алексей, стартовый номер 75, г. Черемхово
2 место - Надин Сергей, стартовый номер 25, г. Чита
3 место - Протасов Александр, стартовый номер 24, г. Кяхта

Класс «125 куб. см»
1 место - Мясников Никита, стартовый номер 47, г. Черемхово
2 место - Завязкин Дмитрий, стартовый номер 787, г. Чита
3 место - Харчук Руслана, стартовый номер 650, г. Кяхта

Класс «Открытый»
1 место - Завязкин Сергей, стартовый номер 787, г. Чита
2 место - Харчук Александр, стартовый номер 13, г. Кяхта
3 место - Наговицын Александр, стартовый номер 165, г. Улан-Удэ

Класс «250 куб. см»
1 место - Зыков Максим, стартовый номер 147, г. Черемхово (команда г. Кяхта)
2 место - Гусейнов Тахир, стартовый номер 21, Иркутская область (команда г. Кяхта)
3 место - Туркин Александр, стартовый номер 32, г. Улан-Удэ

Класс «85 куб. см»
1 место - Каменев Егор, стартовый номер 77, пгт. Селенгинск
2 место - Туманов Константин, стартовый номер 11, г. Улан-Удэ
3 место - Ржохин Михаил, стартовый номер 55, пгт. Селенгинск

Класс «Пит байк»
1 место - Дорофеев Кирилл, стартовый номер 99, пгт. Селенгинск
2 место - Сидоров Ярослав, стартовый номер 7, пгт. Селенгинск
3 место - Степанов Александр, стартовый номер 1, пгт. Селенгинск


Класс «500 куб. см»
1 место - Бушанов Станислав, стартовый номер 222, г. Улан-Удэ
2 место - Ступаков Павел, стартовый номер 353, г. Улан-Удэ
3 место - Гаврилов Эдик, стартовый номер 2, г. Улан-Удэ

Также в рамках соревнований прошли показательные выступления представителей класса «Мотоциклы с коляской» в составе Лобанова Константина и Лобанова Егора, а также экипажа Ахметшина Александра и Цыденова Андрея.
мотокросс Бурятия мотоспорт

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