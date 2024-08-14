14 августа

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В Бурятии назвали победителей международного марафона

В Бурятии назвали победителей международного марафона
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
На соревнованиях успешно выступили бегуны Монголии

10 августа в Бурятии прошёл V международный марафон «Чистый Байкал». Более тысячи любителей бега из 36 регионов нашей страны съехались в Максимиху на легкоатлетический праздник спорта.

- Участники всех возрастов: от самых маленьких до ветеранов спорта, дети, бабушки и дедушки, даже четвероногие друзья — все они внесли свой вклад в этот день. На трассе можно было увидеть целые семьи, пробегающие бок о бок, с детьми на руках или в колясках. Это действо стало примером настоящего семейного праздника и демонстрацией того, как спорт может объединить всех нас, - заявили в министерстве спорта РБ.

Абсолютным победителем на дистанции 42 км у мужчин стал бегун из Монголии Батэрдэнэ Гансух с результатом 2:23:15, у женщин – представительница Новосибирска Екатерина Смирнова (2:54:24). Первым на дистанции 21 км был монгол Гантулга Дамбадаржаа (1:07:30), у женщин – Лидия Жукова из Хабаровска (1:19:20). На дистанции 10 км первым прибежал Роман Хамкалов из Кырена (0:33:02), у женщин – ангарчанка Валерия Харитонова (0:37:06). 3 км первым преодолел уланудэнец Матвей Коробченко (0:09:45), у женщин – уланудэнка Нигина Тухтаева (0:10:01). Экиден – командный марафон – быстрее всех пробежали спортсмены из 36-й общевойсковой армии (2:30:48).
Бурятия марафон спорт

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