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В Бурятии коров с детской площадки «угнали» на штрафстоянку

В Бурятии коров с детской площадки «угнали» на штрафстоянку
Общество,  Фото:администрация села
Животных на самовыгуле выявили во время рейда

13 августа администрация сельского поселения «Петропавловское» в Джидинском районе Бурятии провела рейд с целью выявления бродячего крупного рогатого скота.

В итоге коров обнаружили пасущимися около жилых домов, на детской площадке и других местах, не предназначенных для выпаса.



Сельскохозяйственных животные, которые находились на безнадзорном выпасе, не имеющие опознавательных бирок и тавро, отправили в загон временного содержания. «Штрафстоянку» для коров оборудовали на территории ветеринарной станции.

Владельцам этих коров нужно обратиться в администрацию села по адресу: ул. Свердлова, 18, с 8:30 до 15:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. При себе иметь паспорт и ИНН.

Подобные рейды продолжатся и в дальнейшем.

- Доводим до вашего сведения, что данные мероприятия будут проводиться ежедневно, с целью организации упорядоченного выпаса сельскохозяйственных животных на территории нашего поселения. Администрация руководствуется утверждёнными Советом депутатов, правилами выпаса скота и правилами благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение «Петропавловское», - сообщили в администрации. 

коровы

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