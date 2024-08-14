В Бурятии коров с детской площадки «угнали» на штрафстоянку













13 августа администрация сельского поселения «Петропавловское» в Джидинском районе Бурятии провела рейд с целью выявления бродячего крупного рогатого скота.В итоге коров обнаружили пасущимися около жилых домов, на детской площадке и других местах, не предназначенных для выпаса.Сельскохозяйственных животные, которые находились на безнадзорном выпасе, не имеющие опознавательных бирок и тавро, отправили в загон временного содержания. «Штрафстоянку» для коров оборудовали на территории ветеринарной станции.Владельцам этих коров нужно обратиться в администрацию села по адресу: ул. Свердлова, 18, с 8:30 до 15:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. При себе иметь паспорт и ИНН.Подобные рейды продолжатся и в дальнейшем.- Доводим до вашего сведения, что данные мероприятия будут проводиться ежедневно, с целью организации упорядоченного выпаса сельскохозяйственных животных на территории нашего поселения. Администрация руководствуется утверждёнными Советом депутатов, правилами выпаса скота и правилами благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение «Петропавловское», - сообщили в администрации.