Участники буддийского форума отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной

В среду, 14 августа, в Улан-Удэ участники II международного буддийского форума возложили цветы к мемориалу Победы в память погибших в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии вспомнили вклад и потери каждой из стран-участниц Второй мировой войны.В мероприятии участвовали представители Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Китайской Народной Республики, Королевства Таиланд, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Монголии, Республики Союз Мьянма, Республики Беларусь, Республики Индия, Социалистической Республики Вьетнам, Федеративной Демократической Республики Непал.Обращаясь к иностранным гостям, глава Бурятии напомнил историю, которая затронула многие страны и учит каждого не совершать ошибки. После Первой мировой войны в 1929 году с биржевого кризиса началась Великая депрессия в США. Она перекинулась на промышленно-развитые страны Европы и повлияла на развитие фашизма в Германии и Японии. Япония в 1937 году напала на Китай, в 1939 году – на Монголию. Советский Союз вместе с Монголией отразил нападение Японии. В 2024 году страны празднуют 85-летие Победы в боях на Халхин-Голе. В 1939 году Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая война. С этого момента в США закончилась Великая депрессия. В 1941 году Германия напала на Советский Союз, в Великой Отечественной войне погибло 27 миллионов жителей. Наша страна с 1941 года воевала с объединённым промышленным и людским потенциалом Европы: Франции, Италии, Испании, Венгрии, Польши. В 1944 году, когда Советский Союз разбил войска гитлеровской Германии у Сталинграда, на Курской дуге и направился к Берлину, только после этого США и Британия открыли второй фронт, напомнил Глава Бурятии. После Победы в Великой Отечественной войне, в 1945 году, Советский Союз пришёл на помощь Китаю и разгромил японские войска.– Сегодня мы видим, как развивается ситуация в Европе, помним, с чего все начиналось тогда. Сегодня внешний долг Соединённых Штатов Америки 35 триллионов долларов – такая же тяжёлая экономическая ситуация. Видим, как начинается война в Европе, в Газе и Палестине. Наша общая задача – не допустить развития войны. Мы должны учить историю и не совершать ошибки в настоящем и в будущем. Я благодарю всех наших гостей, кто приехал в Бурятию, на наш буддийский форум, потому что буддизм – религия мира. И пусть будет мир во всем мире, – заключил Алексей Цыденов.22 июня 1941 года Монголия заявила о полной поддержке Советского Союза в борьбе с немецким фашизмом. На протяжении всей Великой Отечественной войны Монголия нашей стране оказывала финансовую и продовольственную помощь.Королевство Непал 4 сентября 1939 года объявило войну фашистской Германии. Сухопутные войска Непала принимали участие в сражениях с японскими милитаристами. В годы Второй мировой войны японские войска вторглись на территории Мьянмы, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса. Ожесточённые бои в этих странах привели к колоссальным жертвам среди мирного населения и разрушениям.Китай к началу Второй мировой войны уже более двух лет противостоял агрессивной политике Японии, сдерживая многомилионную группировку японских войск. В ходе боевых действий по оценке китайских исследователей погибло 35 миллионов человек.Индийские войска в годы войны сражались против фашизма и милитаризма по всему миру. Принимали участие в боевых действиях в Европе, Африке, Азии, одновременно защищая весь Индийский субконтинент от японских войск. По различным оценка погибло около 90 тысяч военнослужащих. Однако, самыми значительными для Индии стали потери – около трёх млн человек – в результате голода в Бенгалии, вызванного запретом Великобритании поставок продовольствия.В годы Второй мировой войны из-за противостояния стран, претендующих на главенство в Азии, Таиланд был вовлечён в войну на Индокитайском полуострове, в результате которого погибло 128 тысяч человек, большинство из которых мирные жители.Фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» именно сегодня обретает новый смысл в условиях современных вызовов, уверены участники сегодняшнего мероприятия. Представители иностранных государств почтили память минутой молчания всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, памятуя и о потерях своих стран в годы Второй мировой войны, и возложили цветы к вечному огню на мемориале Победы.II международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа 2024 года по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова при поддержке Президента России Владимира Путина. Форум стал новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, способствовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участники форума – представители 15 стран: Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии. Общее количество участников – 1,8 тысяч человек из иностранных государств и 22 регионов России.Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Республики Бурятия, фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда «Росконгресс».